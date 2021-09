Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à Khémis Miliana un individu de 47 ans ayant fait l’objet de 5 mandats d’arrêt de la part de la justice pour divers crimes commis, notamment ceux ayant trait au vol de téléphones portables, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la sûreté de wilaya. La mise hors d’état de nuire de cet individu originaire de la wilaya de Sidi Belabesse a eu lieu au début de la semaine en cours à hauteur de la gare routière de Khémis Miliana grâce aux policiers de la sûreté de daïra, en patrouille dans les parages, a-t-on indiqué.

Ces derniers, attirés par son comportement attestant de son état d’ivresse, lui ont demandé de décliner son identité, chose qu’il a faite mais en énonçant une fausse. Non convaincus, les policiers l’ont transféré vers le siège de la sûreté de daïra, déclenchant une enquête exhaustive laquelle a fait état de cinq mandats d’arrêts à son encontre émis par les parquets de Sidi Belabesse et Khémis Miliana pour son implication dans divers crimes et délits, a-t-on fait savoir.

Les griefs retenus contre lui sont le vol, la menace, les coups et blessures volontaire à l’arme blanche, mauvais traitement des ascendants et ivresse publique, a-t-on détaillé.

Les procédures judiciaires ont été accomplis à l’encontre du mis en cause, poursuivi également pour avoir décliner une fausse identité, dans l’attente de sa présentation "prochaine" devant les instances judiciaires de Khémis Miliana, a-t-on conclu de même source.