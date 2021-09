Les activités d’une caravane pédagogique et de loisirs, destinée aux enfants des zones endommagées par les incendies de forêts, ont été lancées, mardi à l’initiative

de la bibliothèque principale de lecture publique de Khenchela en collaboration

avec la direction de la culture et des arts, a-t-on appris auprès du directeur

de cet établissement culturel, Nadir Bouthrid. Les enfants de la commune de Chelia dans la wilaya de Khenchela ravagée par les feux signalés durant les mois de juillet et août derniers, sont au rendez-vous cette journée, avec diverses activités culturelles et ludiques, programmées à la maison de jeunes des frères chouhada Founas et au stade de proximité, en collaboration avec plusieurs associations activant dans ce domaine, a déclaré à l’APS le même responsable.

Il a ajouté à ce propos que la première journée du programme mis en place à cette occasion a été marquée par l’organisation des ateliers intitulés "Comment protéger nos forêts des incendies", dont celui lié à la lecture et le dessin, animé par un président de l’ association locale "Lamasat pour les Arts Plastiques", Fouad Balaa, en plus de la programmation d’ un concours portant sur "la protection de l'environnement". Les portes de la bibliothèque mobile ont également été ouvertes pour que les enfants puissent lire des ouvrages sur l’environnement et le développement durable, a fait savoir le même responsable.

Il a été procédé au titre du même programme à la présentation d’une pièce théâtrale "Echaraâ" et des spectacles de clown et de magie.

Des activités, selon la même source, qui ont été accueillies favorablement, par le jeune public, venu nombreux de diverses zones de cette commune.

M. Bouthrid a indiqué que des communications portant sur la prise en charge des personnes affectées par les incendies de forêts, présentées par des psychologues relevant de l’office des établissements de Jeunes (ODEJ) et de la direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) de la wilaya de Khenchela, ont figuré, en outre au programme. De son coté, l’enseignant, Ismail Arrif a présenté une conférence sur "les aspects de solidarité et de prise en charge des personnes", lors des catastrophes où il a donné des exemples concernant les méthodes de lutte contre les incendies qui ont affecté des milliers d’hectares du couvert forestier de cette région. Le village de Ain Mimoune dans la commune de Tamza, accueillera demain, mercredi, les festivités de la deuxième journée de cette caravane éducative et récréative, consacrée aux enfants des zones touchées par les feux de forets, a-t-on signalé des responsables de cette structure relevant du secteur de la culture.