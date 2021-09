Les cours du blé et du maïs ont terminé en hausse mardi à Chicago, observant un rebond technique après les nouvelles du rapport Wasde qui avaient fait baisser les prix, tandis que le soja est resté en légère baisse.

"Techniquement, le marché était survendu après le rapport" américain Wasde sur l'offre et la demande agricole mondiale vendredi qui a montré une hausse globale de la production de maïs et de blé, a affirmé Dax Wedemeyer, d'US Commodities. Le dollar un peu en retrait en matinée a aussi aidé les cours des céréales, un billet vert plus faible favorisant les exportations américaines.

Enfin, influençant les cours à la hausse, le rapport hebdomadaire sur l'état des récoltes par le ministère de l'Agriculture américain (USDA) a montré une légère détérioration de l'état des cultures pour le maïs.

Quelque 58% des plants sont en bonnes, voire excellentes conditions, contre 59% la semaine d'avant. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé à 7,0075 dollars contre 6,8700 dollars lundi, en hausse de 2%. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,2025 dollars contre 5,1325 dollars la veille, en progrès de 1,36%. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,8250 dollars contre 12,8475 dollars en repli de 0,17%.