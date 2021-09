Les Bourses européennes ont clôturé de façon contrastée mardi tandis que Wall Street finissait dans le rouge en dépit de la décélération de l'inflation américaine qui n'efface pas les incertitudes sur l'avenir des politiques monétaires et la reprise économique.

Wall Street, qui avait ouvert dans le vert après les chiffres de l'inflation, n'a pu maintenir son élan et a terminé dans le rouge. Le Dow Jones a lâché 0,84%, l'indice Nasdaq à forte composante technologique, 0,45% et l'indice élargi S&P 500, 0,57%.

En Europe, Paris (-0,36%) et Londres (-0,49%) ont fini dans le rouge contrairement à Francfort (+0,14%) et Milan (+0,39%).

Les marchés ont dans un premier temps salué la hausse des prix, qui a été moins forte que prévu en août aux Etats-Unis, estimant que cela permettrait à la Réserve fédérale américaine de justifier la poursuite de sa politique monétaire très accommodante. Puis, en Europe, "la tendance s'est détériorée alors que des préoccupations concernant les marges de profit face à la montée des prix ont mis certains secteurs sous pression", observe Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Le marché de la dette a ét é également mis sous pression, craignant que le ralentissement des prix à la consommation ait été engendré par la détérioration de la demande, ce qui fait croître les préoccupations concernant la reprise économique mondiale", ajoute-t-il.

L'inflation américaine a ralenti à 0,3% sur un mois, contre 0,5% en juillet, alors que les analystes l'attendaient à 0,4%.

Et sur un an, la hausse des prix est de 5,3%, contre 5,4% en juillet.