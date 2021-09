Les prix du pétrole se sont stabilisés mardi à leur plus haut niveau depuis près d'un mois et demi, dopés par les perturbations de la production aux Etats-Unis en pleine saison des ouragans.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a conclu à 73,60 dollars à Londres, en hausse de 0,12% ou 9 cents par rapport à la clôture de la veille. A New York, le baril américain de WTI pour octobre a terminé stable à 70,46 dollars (+0,01%). Plus tôt dans la séance, le Brent était monté jusqu'à 74,23 dollars et le WTI jusqu'à 71,14 dollars, des sommets depuis début août.

Deux semaines après le passage de l'ouragan Ida, la production du Golfe du Mexique reste fortement perturbée.