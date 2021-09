L'université Saâd Dahleb de Blida compte ré-adopter le mode d’enseignent en présentiel durant la nouvelle rentrée universitaire 2021/2022 notamment pour les étudiants de 1ere année (toutes spécialités confondues) et ceux de la faculté de médecine, a annoncé mardi Mohamed Benzina, recteur de cet établissement de l’enseignement supérieur. "Le reste des étudiants de l’université bénéficieront du système d’enseignement par groupes, conformément aux exigences de la situation sanitaire exceptionnelle, la Covid-19 qui touche le pays", a déclaré à l’APS le recteur de l’université Saâd Dahleb, en marge d’une rencontre consultative ayant réunie les responsables de cet établissement de l'enseignement supérieur et les partenaires sociaux pour préparer la rentrée universitaire fixée pour le début du mois d’octobre prochain.

A l’issue de cette rencontre, un plan de travail spécial a été adopté afin de permettre aux étudiants de 1ere année (toutes spécialités confondues) de bénéficier des cours en présentiel au lieu du système des groupes, question de "leur permettre de s’ad apter à l’environnement universitaire", a-t-il souligné. A l’opposé du reste des étudiants des autres spécialités universitaires, les étudiants de la faculté de médecine seront également exemptés du système des groupes, au vu de la spécificité de cette spécialité qui leur permettra de bénéficier de cours en présentiel, a ajouté le recteur de l’université, signalant la coordination des efforts avec la direction des œuvres universitaire pour la mise en œuvre de cette décision, notamment en assurant les prestations de transport et d’hébergement.

Au volet pédagogique, les participants à cette rencontre se sont accordés sur l’adoption du système des groupes pour les étudiants des autres spécialités, dans le cadre des mesures préventives contre la pandémie du nouveau coronavirus, en combinant l’enseignement en présentiel et à distance. Les participants ont également proposé la transformation de certains espaces de l’université en classes de cours, dont une partie de la bibliothèque centrale, dans le but de réduire le nombre d’étudiants par classe, en application du protocole sanitaire stipulant l’impératif de la distanciation sociale, notamment suite à la hausse enregistrée dans le nombre de nouveaux inscrits, porté cette année à 7.500 étudiants, comparativement aux années passées. Au volet san itaire, le recteur de l’université Saâd Dahleb a fait part de l’adoption du protocole sanitaire lequel préconise, entre autres, l’obligation du port du masque de protection, l’utilisation de gel hydro alcoolique et le respect de la distanciation sociale.

En outre, il n’a pas omis la possibilité du relèvement du nombre des points de vaccination au niveau de l’université, pour, a-t-il dit, "permettre au plus grand nombre d’enseignants et d’étudiants de se faire vacciner, tout en multipliant les campagnes de sensibilisation sur l’importance du vaccin anti Covid-19", a-t-il indiqué.

L’université Saâd Dahleb (Est de Blida) compte quatre facultés. A savoir les facultés de médecine, sciences, technologies, et sciences de la nature et de la vie. Elle englobe, également, quatre instituts, l’Institut des sciences vétérinaires, l’Institut d'aéronautique et des études spatiales, l’Institut d'architecture et d'urbanisme, et l’institut des techniques appliquées de l'agroalimentaire.