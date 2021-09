Une alimentation trop riche, un manque d'activité physique ou encore un fort niveau de stress peuvent influencer le vieillissement de votre peau. Rides, taches, déssèchement de la peau ou encore perte d'éclat représentent des signes de vieillissement de la peau. Plusieurs recherches ont prouvé que le stress chronique endommage par exemple nos cellules sur le long terme et accélère ce processus. Une étude de l'institut Servier démontre que l'émergence de rides est davantage lié à notre mode de vie qu'à l'âge. Leur apparition serait en effet corrélée à des comportements, tels que le tabagisme, l'exposition au soleil ou encore le manque de sommeil. La pollution, l'alimentation, l'alcool et certains médicaments influencent également le vieillissement de la peau, selon le Centre Européen en Dermocosmétologie.

COMMENT PRÉVENIR LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU ?

Et si vous limitiez votre stress ? N'hésitez pas vous concentrer sur les tâches essentielles de votre journée. Déléguez par exemple les tâches supperflues, afin d'être plus serein et d'éviter de ressasser des pensées négatives Sans pour autant pratiquer une heure de sport chaque jour, n'oubliez pas de pratiquer une activité physique régulière. Elle favorise la lutte contre les effets néfastes de la sédentarité, tels que le dépôt de sucre dans les cellules ou la prise de poids.

Sur votre visage, privilégiez les produits naturels et bios. Hydratez correctement votre peau avec une crème adaptée à votre épiderme, n'oubliez pas de vous démaquiller et utilisez de la crème solaire pour vous exposer au soleil.

1/6 - Le manque de sommeil

Selon une étude publiée dans la revue Communications Biology, un manque de sommeil accélère le vieillissement biologique et augmente le risque de maladies cardiovasculaires.

2/6 - L'absence d'activité physique

La pratique d'un exercice physique de trente minute, à raison de 5 jours par semaine, se révèle indispensable afin de rester en forme plus longtemps. L'activité contribue également à garder le moral.

3/6 - Un niveau de stress élevé

Le stress augmente l'adrénaline qui affecte la peau ainsi que le système nerveux. Sur le long terme, cette production excessive augmente les radicaux libres responsables du vieillissement.

4/6 - Une mauvaise alimentation

L'excès de sucre, tel que le glucose et le fructose, génère de l'embonpoint. Le saviez-vous ? Une alimentation trop riche accélère également le vieillissement cellulaire.

5/6 - La consommation d'alcool

Une consommation excessive d'alcool augmente le risque de vieillissement prématuré de la peau. L'alcool ne possède aucun nutriment pour l'organisme : il épuise le foie et entraîne un ralentissement du renouvellement cellulaire.

6/6 - L'isolement

Un isolement prolongé peut mener à la dépression sur le long terme. Il entraîne également une perte d'appétit, ainsi qu'une perte de capacités de raisonnement et de mémoire.