Maladies cardiovasculaires, ostéoporose, troubles du sommeil, maux de tête... la ménopause ne s'accompagne pas seulement de petits désagréments mais elle diminue aussi la protection des hormones et expose à de nombreux risques santé. Les conseils des experts pour réduire ces risques en dynamisant le métabplisme.

En gériatrie, le terme de "fragilité" est utilisé pour définir la conséquence du déclin d’une multitude de fonctions physiologiques au cours du vieillissement. Le cumul de ces pertes de fonctions expose les seniors à un risque accru de chute, d’hospitalisation, de déclin fonctionnel et parfois de décès. "Dans l'avancée en âge, deux plaintes vont dominer : la fatigue et la douleur" soulignent les chercheurs de l'Inserm dans une étude sur le vieillissement et la fragilité.

Cette fragilité est déterminée par 5 critères :

Une fatigue déclarée : sentiment de faiblesse généralisée, de lassitude ou de manque d'énergie.

Un amaigrissement involontaire : perte de poids involontaire d'au moins 5% du poids en 12 mois.

Un bas niveau d'activité physique : pas de pratique habituelle de la marche à pied, du vélo ou d'un autre sport

Une altération de la mobilité : difficulté à monter et descendre un escalier ou difficulté à marcher 500 mètres.

Une faiblesse musculaire : difficulté à soulever un sac de 5 kg ou à se baisser/s'agenouiller.

"Des études s’intéressant au recours aux soins dans la population de plus de 65 ans ont montré que la fragilité augmentait la probabilité de recourir aux soins hospitaliers et ambulatoires. Par exemple, les consultations médicales, les soins infirmiers et la kinésithérapie sont plus fréquents chez les sujets fragiles par rapport aux sujets non-fragiles" soulignent les chercheurs." De même, la dépense annuelle de médicaments d’un sujet "fragile" est en moyenne plus élevée de 287 € par an que celle d’un sujet "robuste" ajoutent-ils. Aussi, pour barrer la route à cette fragilité due à l'âge, un nutritionniste, une naturopathe et un médecin du sport donnent leurs clés de la longévité.

1/15 - J'adopte le régime méditerranéen

Entamer un régime quand on passe le cap de la cinquantaine peut s'avérer fastidieux. Plutôt que "manger moins", on adopte le "manger mieux" et on change ses habitudes alimentaires pour de bon. La régime méditerranéen est aujourd'hui le régime vitalité et longévité de référence, notamment sur le plan cardiovasculaire et sur la réduction du risque de maladies neurodégénératives et de cancers.

2/15 - Je pense aux fibres en élaborant les repas

Les intestins collectent tous les déchets issus du processus digestif et les évacuent sous forme de selles. Si cette élimination ne se produit pas, cela contribue à l'encrassement de l'organisme. Comme les bonnes bactéries de notre microbiote se délectent de fibres, il est important d'y penser en élaborant ses repas.

3/15 - Je limite ma consommation de viande rouge

Et je n'en mange pas plus de 500 g par semaine pour limiter les risques de cancer et notamment de cancer colorectal. Par ailleurs, une consommation importante de viande rouge riche en graisses saturées favorise le stockage des graisses, ce qui peut entrainer des problèmes de poids.

4/15 - Je mange des noix

Car leurs oméga-3 ralentissent le vieillissement cérébral. Par ailleurs, elles favorisent la diversité du microbiote, ce qui est essentiel à un organisme en bonne santé.

5/15 - Je ne saute jamais le petit-déjeuner

Non seulement cela aide à être plus actif pendant la matinée, mais cela permet de prendre soin de son cœur. Des études ont en effet démontré que sauter le petit-déjeuner augmente le risque de crise cardiaque de 27% et double le risque d'athérosclérose (l'accumulation de corps gras dans les artères).

6/15 - Je mange du chocolat

Plus précisément un chocolat à 70% de cacao au moins, car les polyphénols qu'il contient diminuent le risque de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qui diminue les performances du cœur.

7/15 - Je bois du jus de grenade

Parce que c'est le fruit le plus riche en antioxydants mais surtout parce que l'un de ses composés (l'ellagitanine) se transforme dans notre organisme en molécule neuroprotectrice. Mais vérifiez qu'il est bien 100% pur jus.

8/15 - J'ajoute du curcuma à mes plats

Car son principe actif, la curcumine a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui améliorent les capacités de la mémoire et de l'attention. Donc le curcuma, c'est tous les jours dans les plats.

9/15 - Je stoppe les boissons sucrées

Sodas, jus de fruits, thés aromatisés sucrés : il suffit d'en boire une canette par jour pour diminuer l'espérance de vie et à 2 canettes par jour, on a un risque accru de 21% de décéder plus vite.

10/15 - Je restreins les aliments ultra-transformés

Ce sont les aliments ou les boissons qui comprennent au moins 5 ingrédients ajoutés (graisses, sucres, additifs...) non utilisés dans la cuisine domestique. Ils appauvrissent notre apport nutritionnel et augmentent la survenue de maladies chroniques et de cancers.

11/15 - Je me met au thé vert

Il contient des catéchines et des polyphénols qui en font une boisson à la fois anti-inflammatoire et antioxydante. Mais le thé vert est également excellent pour le microbiote.

12/15 - Je découvre la méditation

Car la méditation de pleine conscience diminue les problèmes de sommeil qui ont tendance à s'accentuer avec l'âge et elle ralentit le vieillissement cérébral.

13/15 - J'oublie l'ascenseur

... et je grimpe les escaliers. Cette activité physique est beaucoup plus simple que le running ou la natation pour lutter contre la sédentarité qui est un facteur de risque connu pour le diabète et les maladies cardiovasculaires.

14/15 - J'adopte un chien

Non seulement c'est bon pour le moral, mais promener le chien tous les jours permet de quitter le fauteuil et de faire de l'activité physique facilement. Une étude écossaise a montré que cela permettait de gagner 10 ans d'espérance de vie.

15/15 - J'apprend à danser

L'apprentissage de la danse génère une stimulation cognitive qui permet de réduire le risque de démence. La danse est également une technique prometteuse pour conserver la capacité d'équilibre.