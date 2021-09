Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, lundi à Alger, que le gouvernement comptait livrer plus de 579.500 logements, toutes formules confondues, pendant la période 2021-2024, lesquels seront réalisés dans le cadre du nouveau programme du président de la République portant la construction d'un million de logements.

Lors de la présentation du Plan d'action du Gouvernement (PAG) aux députés de l'APN, le Premier ministre a déclaré qu'"outre le parachèvement et la livraison des programmes en cours de réalisation à savoir 842.823 logements, toutes formules confondue restant des précédents programmes, le gouvernement compte livrer plus de 579.500 logements à distribuer pendant la période 2021-2024".

Ces logements seront réalisés dans le cadre du nouveau programme du président de la République portant la construction d'un million de logements, "à même d'améliorer le taux d'occupation des logements (TOL) d'ici 2024".

Le gouvernement reste déterminé à trouver toutes les réponses idoines en garantissant l’accès du citoyen à un "logement décent", selon des formules adaptées existantes ou à créer, en ciblant en priorité les ménages à faibles revenus et en assurant la justice sociale, a-t-il dit.

Le gouvernement s’engage également à intensifier la production de logements, "à mobiliser et à orienter plus efficacement les ressources financières" par la création d’une banque de logement et un organisme de gestion du foncier urbain tout en poursuivant l'éradication totale des bidonvilles.

Le PAG prévoit l’achèvement des programmes publics visant une meilleure alimentation en énergie, à savoir le programme de raccordement de 398.000 foyers en gaz et 112.000 foyers en électricité, ainsi que les autres programmes complémentaires au niveau des villes nouvelles, pôles urbains et zones industrielles, a ajouté le Premier ministre.