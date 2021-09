Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Kadid, décédé lundi à l'âge de 91 ans, dans lequel il a affirmé que l'Algérie perd, suite à sa disparition, "l'un de ses valeureux enfants qui ont payé de leur vie le prix de la liberté".

"C'est avec une grande affliction que j'ai appris la nouvelle de la disparition du regretté frère le moudjahid Mohamed Kadid, compagnon du chahid Gouicem Abdelhak", a écrit le président du Conseil de la nation dans son message de condoléances. "En cette circonstance douloureuse où l'Algérie perd un de ses valeureux enfants qui ont payé de leur vie le prix de la liberté, je présente à toute la famille du défunt, en mon nom et au nom des membres du Conseil de la nation, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion, priant dieu le Tout puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille", a ajouté M. Goudjil.