La Bibliothèque nationale (BN) a annoncé, mardi dans un communiqué, la réouverture de son espace aux lecteurs et chercheurs, à partir du 16 septembre, près de deux mois après sa fermeture dans le cadre des mesures contre la Covid-19.

"En application de la décision du Premier ministère, à savoir la levée des mesures de fermeture des centres culturels et bibliothèques et conformément aux instructions du ministère de la Culture et des Arts, la BN annonce la réouverture de ses portes aux lecteurs et chercheurs à partir du 16 septembre 2021", précise le communiqué de l'établissement publié sur Facebook.