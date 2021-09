Le changement climatique pourrait contraindre 216 millions de personnes à travers le monde à se déplacer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050, a indiqué la Banque mondiale dans un rapport publié lundi. Le changement climatique est un puissant moteur de migration interne en raison de son impact sur les moyens de subsistance des populations et la perte d'habitabilité dans les lieux très exposés, note le rapport, qui ajoute que des points chauds de migration climatique interne pourraient apparaître dès 2030 et "continuer à s'étendre et à s'intensifier" d'ici 2050.

D'ici 2050, l'Afrique subsaharienne pourrait compter jusqu'à 86 millions de migrants climatiques internes, l'Asie de l'Est et le Pacifique, 49 millions, l'Asie du Sud, 40 millions, l'Afrique du Nord, 19 millions, l'Amérique latine, 17 millions, l'Europe orientale et l'Asie centrale, 5 millions, précise le document.

Le rapport est un "rappel brutal" du coût humain du changement climatique, en particulier pour les plus pauvres du monde, ceux qui contribuent le moins à ses causes, a déclaré Juergen Voegele, vice-président du développement durable à la Banque mondiale.

"Il indique aussi clairement la voie à suivre pour que les pays s'attaquent à certains des principaux facteurs à l'origine des migrations liées au climat", a ajouté M. Voegele. Le rapport note par ailleurs que des actions immédiates et concertées visant à réduire les émissions mondiales et à soutenir un développement écologique, inclusif et résilient pourraient réduire l'ampleur de la migration climatique de jusqu'à 80%.