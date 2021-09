Les premières rencontres d’étude et de formation ont été lancées lundi, à Sétif, pour l’élaboration des plans de secours et de gestion d’éventuelles catastrophes pour toutes les communes de la wilaya pour l'année 2022, a-t-on appris auprès de la direction locale de la protection civile (PC). La première de ces rencontres de formation s'est tenue lundi à la salle de réunion de la daïra de Ain Oulméne (Sud de Sétif), avec la participation de 15 communes relevant des daïras de Ain Oulmene, Saleh Bey, Ain Azel et Guidjel dans le but de se préparer pour faire face aux risques potentiels majeurs tels que les tremblements de terre, les inondations et les incendies, a précisé à l’APS, le chargé de communication de la protection civile, le capitaine, Ahmed Lamamra. Il a ajouté que ces réunions se poursuivront les 15, 20 et 22 de ce mois à Ain Oulmene, El Eulma, Bougaa et Sétif, organisées en coordination avec le Secrétariat général de la wilaya et les daïras, en présence des secrétaires généraux de toutes les communes de la wilaya en leur qualité de présidents des commissions loc ales chargées de l’élaboration de ces plans. Le capitaine Ahmed Lamamra a également souligné que les officiers de la protection civile encadreront les quatre rencontres, eu égard à leur expérience sur le terrain, en vue de l'élaboration des plans d'organisation des secours pour toutes les communes de la wilaya de Sétif pour l'année 2022 , afin de faire face aux catastrophes résultant de risques majeurs, selon le nouveau guide inclus dans l'arrêté ministériel du 19 janvier 2021. Ces rencontres sont l'occasion de prendre connaissance des dispositions de la loi relative à la prévention des dangers majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, ainsi que le décret exécutif qui définit les modalités de préparation et la gestion des plans d'urgence. Les encadreurs de ces réunions de formation aborderont aussi certains concepts et terminologies des deux textes juridiques, ainsi que les étapes de la gestion des catastrophes et des urgences, de l'évaluation et du contrôle, ainsi que de la réhabilitation et la reconstruction.