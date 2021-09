Le wali d’Oran, Saïd Saayoud, a fait part, lundi, d’un déficit dans l’alimentation en eau potable atteignant 250.000 m3 par jour, sachant que les besoins de la population de la wilaya sont estimés entre 500.000 et 600.000 m3 quotidiennement. Le déficit a atteint 50% ou davantage, sachant que les eaux des barrages alimentant la wilaya d’Oran (Chellif et Gargar) ont atteint des taux faibles, ces dernières semaines, contraignant ainsi la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) à appliquer un nouveau programme de distribution d’un jour sur deux et d’un jour sur trois. En marge de la première session ordinaire de l’APW, le wali d’Oran a souligné que l’approvisionnement en eau fait partie des grandes priorités, notamment à l’approche des Jeux Méditerranéens 2022, ajoutant qu’une série de solutions sera étudiée pour réduire le déficit. M. Saayoud a fait part de la possibilité de réaliser une petite station de dessalement des eaux de mer dont la production ne dépassant pas les 50.000 m3, sachant que le projet de réalisation d’une nouvelle station de dessalement à Cap Blanc, d’une capacité de 300.000 m3/ jour , nécessitera pas moins de deux années . Le wali d’Oran a indiqué que le coût d’une petite station n’est pas très important et le montant nécessaire pourra être alloué par le ministère de tutelle, voire du budget de la wilaya, au vu de l’urgence du problème et l’approche du rendez-vous des Jeux Méditerranéens.