La valeur des exportations algériennes hors hydrocarbures a augmenté lors des huit (08) premiers mois de 2021, avoisinant les 03 mds de dollars soit 118%, a indiqué lundi le ministère du Commerce dans un bilan. Selon les chiffres du ministère, les exportations hors hydrocarbures ont connu une hausse de 118% durant les huit premiers mois de 2021 soit 2.9 mds de dollars par rapport à l'année dernière où il a été enregistré un montant 1.34 milliard de dollars. Les exportations hors hydrocarbures a représenté 12,3% du total des opérations d'exportation effectuées lors des huit premiers mois de l'année en cours, a précisé le document. Parmi les produits les plus importants exportés, hors du secteur des hydrocarbures, figurent les engrais minéraux et chimiques azotés pour 886 millions de dollars, soit une hausse de 69,1 % par rapport à la même période de l’année 2020 (524 millions de dollars). La valeur des exportations de fer et d'acier s'est élevée à 595,78 millions de dollars , contre 28,76 millions de dollars pour la même période de l'année dernière, soit une hausse de 1971%. Quant aux produits chimiques inorganiques, ils ont également enregistré une augmentation significative de 234% dans les huit premiers mois 2021, atteignant 501,8 millions de dollars, contre 150,1 millions de dollars à la même période l'année dernière. Par ailleurs, les exportations des produits alimentaires à base de sucre ainsi que le miel ont augmenté à hauteur de 288 millions de dollars, contre 173 millions de dollars l'année écoulée soit une hausse de 66%. Le volume des articles manufacturés exportés a augmenté, quant à lui, à 190.81 millions de dollars, soit un taux de 6.54%, selon les détails du communiqué du ministère du Commerce. Dans ce cadre, le ministère a qualifié le bilan de "positif" représentant "la nouvelle orientation de la politique du commerce extérieur tracée par le Président de la République visant à réaliser une véritable diversification de l'économie nationale, se libérer progressivement de la dépendance aux hydrocarbures, traduire les efforts des pouvoirs publics et aplanir les difficultés.