Au moins 108 des 240 détenus qui se sont évadés dimanche d'une prison du centre du Nigeria ont été recapturés par les forces de sécurité, a indiqué mardi un responsable des services pénitentiaires nigérians. "Nous avons un total de 108 prisonniers recapturés", a affirmé Francis Enobore, porte-parole de l'administration pénitentiaire, après l'évasion de la prison de Kabba, dans l'Etat de Kogi. "Ce chiffre va augmenter au fil des heures", a-t-il assuré en affirmant que "diverses mesures" avaient été prises - sans préciser lesquelles - "pour que tous les évadés soient rattrapés". Le porte-parole avait annoncé dimanche soir l'attaque par des hommes armées non-identifés de la prison de Kabba et l'évasion de 240 prisonniers. Un soldat et un gardien avaient été tués durant l'assaut, avait-il indiqué en précisant que la prison accueillait alors 294 prisonniers, dont 224 prévenus en attente de jugement. Les vasions de masse de prisonniers ne sont pas rares au Nigeria. Le 5 avril, des hommes armés avaient pris le QG de la police d'Owerri (sud-est) et libéré plus de 1.800 prisonniers.

Depuis plusieurs années, les forces de sécurité nigérianes sont débordées par les opérations de gangs armés dans le centre et le nord-ouest, une insurrection terroriste dans le nord-est et des troubles séparatiste dans le sud-est.