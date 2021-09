Les militaires qui ont pris le pouvoir le 5 septembre en Guinée, ont ouvert mardi quatre jours de consultations tous azimuts pour définir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays, à une date inconnue.

Jusqu'à vendredi vont se succéder auprès des autorités militaires, les chefs des partis puis ceux des confessions religieuses mardi, suivis par la société civile, les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières ou encore les syndicats d'ici à la fin de la semaine.

Les forces spéciales commandées par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya ont déposé le 5 septembre le président Alpha Condé, dissous le gouvernement et les institutions, aboli la Constitution, remplacé ministres, gouverneurs et préfets par des administrateurs et des militaires.

Lundi soir, les militaires au pouvoir ont appelé les Guinéens dans un communiqué lu à la télévision nationale à n'accorder "aucun crédit" à de prétendus projets de "charte" de transition que feraient circuler des "individus mal intentionnés".

Ils ont indiqué qu'une telle charte ne serait élaborée qu'à la fi n de la concertation. En visite en Guinée lundi, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mahamat Saleh Annadif, a dit escompter une transition d'une "durée raisonnable", qu'il appartiendra aux Guinéens de déterminer. Les concertations nationales en Guinée interviennent alors que la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) qui a suspendu la Guinée de tous ses organes et décisions exige un "retour immédiat à l'ordre constitutionnel". La Cédéao avait également "exigé le respect de l'intégrité physique" et la "libération immédiate" d'Alpha Condé.

L'Union africaine (UA) a elle aussi suspendu la Guinée de toutes ses "activités et organes de décision" et demandé au Conseil de sécurité de l'ONU "d'approuver le communiqué final de la Cédéao", qu'elle soutient.