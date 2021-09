Près de 90 formulaires de demandes de candidatures aux élections locales du 27 novembre prochain, ont été retirés à ce jour à Blida, a-t-on appris lundi, de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Selon le coordinateur de cette instance, Douadi Medjrab, la délégation locale de l’ANIE a réceptionné, à ce jour, 86 demandes de formulaires de candidature de la part de partis politiques et de listes indépendantes pour les prochaines élections locales, au titre de cette opération qui se poursuivra jusqu’au 7 octobre prochain. Il a fait part du retrait de 18 formulaires de candidatures pour l'élection des membres des Assemblées populaires de wilaya (APW), dont 14 par des partis politiques et quatre par des listes indépendantes. Relevant l’intérêt des candidats indépendants pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales (APC), la délégation de l’ANIE à Blida a signalé le retrait, à ce jour, de 68 formulaires de candidature, dont 53 de la part de listes indépendantes et quatre seulement de la part de partis politiques.

Le même responsable a signalé , qu'au titre des préparatifs de ce scrutin, la délégation locale de l’ANIE, a organisé des visites de terrain pour s’enquérir de la disponibilité du matériel électoral (urnes, isoloirs), à travers les 25 communes de la wilaya, avant d'entamer la préparation des salles qui abriteront les meetings des candidats, en perspective de la campagne électorale prévue en novembre prochain, a fait savoir M. Douadi.