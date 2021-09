Le stock en eau au barrage Bouhamdane à Hammam Debagh dans la wilaya de Guelma a connu un recul "remarquable" atteignant actuellement les 56 millions 189 mille m 3, des quantités "suffisantes" pour garantir l’alimentation en eau potable pour la population de la wilaya durant les prochains mois, a appris lundi l’APS du directeur du barrage. Les quantités d’eau disponibles dans cette importante infrastructure hydrique de la wilaya jusqu’au 9 septembre 2021 représentent un taux de remplissage estimé à 30,76% (près de 31%), a déclaré M. Mohamed Douakha, précisant que le niveau des eaux dans ce barrage durant la même période de l’année précédente était de l’ordre de 87 millions 716 m3 représentant un taux de remplissage atteignant les 47%. Le recul du niveau du stock en eau dans ce barrage d’une capacité de stockage globale de 183 millions m3 s’explique par les conditions climatiques qui ont marqué l’année en cours caractérisée par un retard dans la précipitation des pluies, a fait savoir le même responsable qui a tenu à rassurer que les quantités d’eau disponible actuellement sont "suffisantes et permettent de répondre aux besoins de la wilaya en matière d’eau potable et d’irrigation agricole et ce le long de la période restante". Les habitants des 6 communes alimentées via ce barrage se poursuivra en quantités suffisantes et avec la même cadence, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit des communes de Guelma, Ben Djerah, Hammam Debagh, Houari Boumedienne, Medjaz Ammar et Roknia. Le niveau de repolissage de ce barrage sera revu à la hausse l’automne et l’hiver "prochains", a considéré la même source, rappelant que le taux de remplissage de ce barrage durant l’hiver dernier (2020-2021) avait avoisiné les 51%, soit des quantités d’environ 93 millions m3 d’eau.