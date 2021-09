Pas moins de 4.899 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel depuis début 2021, a indiqué lundi Oualid Gherboudj, directeur de la Société de distribution d’électricité et du gaz (Concession de distribution Souk-Ahras). Les opérations de raccordement ont nécessité un investissement de 502 millions DA mobilisés dans le cadre du Fonds de solidarité des collectivités locales et les programmes sectoriels, a déclaré M. Gherboudj à l’APS, faisant état également de la mise en place d’un réseau de distribution de 270 km. Les opérations de raccordement ont ciblé les mechtas Ouled Ali, Lemssène, Ras El Oued, Chaâbat Nouawèl, Lèmchariâ, Bit El Mal et Zemour, dans la commune d’Oued Idris, El Kadrane et El Mabaoudja, à Bir Bouhouche, Siwiniya, Gharbi Laâyoune et Chargui Laâyoune (Safel El Widane), Djebra, Ouled Ali Meziane et Coudiet Bebouche, dans la commune Oum Laâdaim, en plus de plusieurs autres mechtas dans la commune frontalière Ain Zana, à l’instar de la Mechta Setah et mechta Remila, dans la commune Lahdada.

La même Société a également procédé au raccordement aux réseaux du gaz naturel et d’électricité de plusieurs logements récemment distribués, à l’instar de 1.200 logements location-vente, 1.328 logements publics locatifs (LPL) au plan d’occupation du sol POS n 10, 500 LPL à Sedrata et 790 logements à caractère social à Medaourouche, en plus de plusieurs autres lotissements dans les communes Oum Laâdaim, Ouled Idris, Lahnacha et Tawra. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation de ces énergies ont été organisés au profit des bénéficiaires, a-t-on fait savoir. Les efforts sont en cours actuellement pour raccorder 3.000 foyers au réseau du gaz naturel d’ici à fin décembre 2021, a indiqué Oualid Gherboudj . Neuf (9) transformateurs électriques ont été récemment mis en service pour éviter les coupures de courant électrique, a ajouté le directeur de la SDE. Il s’agit, a-t-il ajouté, d’un transformateur terrestre d’une capacité de 250 kilos volt ampère à l’agglomération Ain Senour (El Machrouha), et huit autres transformateurs aériens d’une capacité de 160 kilos volt ampère chacun au profit des localité El Kadran (Medaourouche), mechta Ain El Bayad (Sedrata), Ras El Garmat (Safel El Ouidane), Ain Zitouna (Sidi Fradj) et au centre de la commune Ouled Moumène ou encore au profit de Khengat Etajine (Lakhdara) et Mechta Lemdour à Sidi Fradj, ainsi qu’au ch ef- lieu de wilaya pour un budget de plus de 45 millions DA.