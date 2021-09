Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé lundi à Alger, que le Gouvernement a pris en considération dans son plan d'action, l'aspect "opérationnel" avec "classement des priorités", en fonction des exigences de la conjoncture actuelle.

Présentant le plan d'action du Gouvernement aux membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Benabderrahmane a indiqué que ce plan se veut "la ligne d'orientation" sur laquelle sont fondées les démarches du Gouvernement et qui ont pris en compte l'aspect "opérationnel avec classement des priorités en fonction des exigences de la conjoncture actuelle", en sus des objectifs tracés par le Président de la République au sein de ses engagements.

Le Premier ministre a indiqué que le Gouvernement "s'emploiera sans relâche à valoriser et à consolider les acquis et réalisations (...) et continuera à aller de l'avant dans l'accomplissement de ce qui reste des objectifs et engagements dans le cadre de l'édification des fondements de l'Algérie Nouvelle", a joutant que les conjonctures économique et sociale que vit le pays ont coïncidé avec l'élaboration de ce plan, notamment dans la situation de crise sanitaire qui requiert du Gouvernement de " redoubler d'efforts, en vue de faire face à la pandémie, à ses répercussions et à ses retombées sur tous les plans".

M. Benabderrahmane a appelé tout un chacun, quel que soit le poste de responsabilité, à se mobiliser et à conjuguer les efforts "afin de relever les défis" auxquels fait face l'Algérie en vue de garantir "une vie décente à nos concitoyens et assurer un avenir meilleur à nos enfants dans la sécurité, la stabilité, le bien-être et la prospérité".

Le Gouvernement est "déterminé" à œuvrer pour "concrétiser réellement la volonté de bâtir une Algérie nouvelle, en réponse aux aspirations du peuple algérien" qui n'a de cesse "plaider pour un Etat de droit et de souveraineté et aspirer à une gouvernance économique moderne et transparente, souhaitant voir l'instauration d'une politique sociale juste et équitable, loin des pratiques de la corruption et du népotisme qui ont gangréné l'économie nationale", a assuré le Premier ministre.

Cette démarche, poursuit M. Benabderrahmane, vise à "rétablir la confiance de notre vaillant peuple dans les institutions de l'Etat et reprendre son rôle en tant que par tenaire contribuant à l'émergence de pratiques politiques saines et démocratiques".