Le Secrétaire général du parti du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a appelé, dimanche à Alger, les députés du parti à débattre "objectivement" le Plan d'action du Gouvernement (PAG), avec des propositions "loin des discours populistes".

"Les députés du RND sont invités à débattre objectivement ce Plan et en faire des propositions loin des discours populistes qui faussent l'opinion publique", a déclaré M. Zitouni lors d'une rencontre avec les membres du bureau national du parti à la veille de la présentation du PAG, lundi, aux députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) par le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

L'examen du PAG, poursuit M. Zitouni, sera dans le cadre "d'une vision complémentaire" nécessitant une prise de connaissance des procédures et des moyens matériels et humains qui lui sont consacrés ainsi que les délais de sa mise en oeuvre et les objectifs y attendus.

"La force de proposition dans l'examen de ce Plan par les députés du RND consiste à arranger les choses le cas échéant", a-t-il dit, ajoutant que l'orientation géné rale de son parti s'accorde avec les grandes lignes du programme du président de la République, alors que les mécanismes fixant son application "sont au centre du débat fondamental requis des députés".

Les mécanismes d'application de ce Plan doivent faire l'objet d'accord, car à travers les axes qu'il contient, il devrait "réaliser la percée attendue dans le cadre de l'Algérie nouvelle", a précisé le SG du RND.

Il a exhorté le groupe parlementaire du parti à "prendre connaissance de tous les éléments politiques, juridiques et législatifs avant toute intervention en se référant aux principes du parti".

Dans le même contexte, le secrétaire général du RND a dévoilé la mise à jour par le parti de son programme général, ainsi au cours de cette journée d'étude un résumé de cette mise à jour a été présenté par les membres du bureau national du parti afin d'en informer les députés, et y travailler lors des séances de débat sur le PAG.

Cette mise à jour, selon les explications présentées aux députés, comprend près de 100 suggestions d'experts et de cadres internes étrangers du parti dans de nombreux domaines sur lesquels les députés peuvent s'appuyer durant leur mandat à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Par ailleurs, M. Zitouni a affirmé que toutes les questions d'organisation du parti sont " contrôlées et gérées en harmonie avec son Conseil national", expliquant que sa formation politique est "harmonieuse, stable, et attachée à ses principes et à tout ce qui est venu à la dernière conférence nationale du parti." Il a réitéré que "les tentatives de perturber les partis de la coalition présidentielle à l'approche des rendez-vous critiques n'affecteront pas son parti, qui est en parfaite harmonie avec tous les secrétaires de wilayas et les militants fidèles du parti".

A noter que le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane présentera, demain lundi, après avoir modifié le calendrier des travaux du PAG devant les membres de l'APN.

Le débat général est prévu pour les mardi et mercredi , avant de clôturer, en plénière prévue jeudi prochain dans la matinée, les travaux par les réponses du Premier ministre aux préoccupations des députés et procéder au vote du PAG.