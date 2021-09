Le Secrétaire général (SG) du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji, a appelé dimanche les députés de son parti à l'Assemblée populaire nationale (APN) à un débat "de valeur" du Plan d'action du gouvernement (PAG) et à adopter un débat constructif tout en présentant des alternatives réalistes qui tiennent compte des aspirations des citoyens et des intérêts suprêmes du pays.

Dans son allocution à l'occasion de la réunion du groupe parlementaire du parti au siège de l'APN concernant les préparatifs du débat du PAG, M. Baadji a déclaré : "Je vous invite à un débat distingué avec une vision perspicace de la situation, en adoptant une discussion réfléchie et sobre, avec un enrichissement utile et des alternatives réalistes qui prennent en compte les aspirations des citoyens et les priorités et intérêts suprêmes de la patrie".

Il a également appelé les députés du parti à "être un exemple à suivre en matière du travail sérieux, tout en fixant comme objectif la promotion de la performance du Parlement loin de toute considération politique.

Il a appelé dans ce sens à faire de l'APN un édifice témoignant de la démocratie représentative et une véritable tribune de défense des intérêts nationaux dans le cadre du respect des dispositions constitutionnelles et de la liberté d'opinion".

Dans le même contexte, le SG du FLN a exhorté les députés à l'impératif de "prendre conscience de la responsabilité du député et de son poids politique, notamment à la lumière de la nouvelle constitution qui consacre la rupture avec les anciennes pratiques".

Après avoir affirmé que le FLN représentait "la première force politique du pays" et que ses députés représentent le "plus grand groupe" à l'APN, M. Baadji a appelé à "la réussite de l'effort de changement et à la levée des défis économiques et sécuritaires ".

A cette occasion, il a souligné l'importance pour les députés "d'exercer leurs fonctions avec responsabilité et conscience des défis actuels en vue de booster et de libérer l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures, mais également pour renforcer la paix sociale, garantir la consolidation de la justice sociale et la préservation de l'indépendance économique et financière de l'Algérie".

Pour le secrétaire général du FLN, le plan d'action du Gouvernement "fera l'objet d'un large débat riche et démocratique par tous les parlementaires...

C'est notre démarche qu e je vous recommande, une démarche basée sur la coopération et le consensus avec le reste des parties politiques de sorte à instaurer une nouvelle réalité dans notre pays".

S'adressant aux députés de son parti, il a réaffirmé que "les engagements du parti FLN envers le peuple imposent à chacun de les honorer, car le citoyen constate le sérieux de chaque député, sa probité et son souci de servir le pays", relevant que les députés du parti ont été choisis par les citoyens lors d'élections législatives "régulières et transparentes" pour les représenter dans le cadre d'un mandat législatif qui "pose les fondements de l'édification d'une Algérie développée, démocratique et juste comme le souhaite le peuple".

Le SG du FLN a estimé que la réussite des élections législatives "constitue une victoire pour l'Algérie, une victoire qui bat en brèche les illusions de ceux qui voulaient semer le chaos", ajoutant que son parti "demeurera fidèle à l'Algérie qui fait face à des défis internationaux et régionaux majeurs.

Le FLN se dressera tel un rempart face à quiconque tente de porter atteinte à l'unité et la stabilité du pays", a-t-il soutenu.