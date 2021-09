Une nouvelle ligne directe de transport qui va relier la ville-nouvelle de Bouinane (Blida) à la capitale Alger, sera ouverte demain lundi par l'Entreprise de transports urbain et suburbain d'Alger "ETUSA", a-t-on appris, dimanche, auprès de directeur des transports de Blida. La nouvelle ligne a été ouverte dans le cadre du plan de transport de la ville nouvelle de Bouinane (Est de Blida) afin de faciliter les déplacements d'un nombre d'habitants de Bouinane qui travaillent à Alger, a indiqué à l’APS, Idir Ramdane.

Il a fait part de l’affectation pour cette ligne de transport, dans une première étape, de trois bus d’une capacité de 54 places chacun, dans l’attente de son renforcement, à l’avenir avec d’autres bus selon les besoins exprimés par les résidents de la ville-nouvelle qui compte des milliers d’unités de logements, dont un nombre considérable relevant de souscripteurs issus de la capitale.

L’itinéraire de ces bus a été fixé à partir de la cité Amroussa, en passant par le centre ville de Bouinane, avec un arrêt à Baba Ali, puis à Bir Mourad Rais, avant d’arriver au terminus de Tafourah, a-t-on appris de même source.

Le premier bus de cette ligne prendra le départ demain lundi à 6h00 du matin, suivi d’un 2eme départ, 15 minutes plus tard, puis d'un 3eme à 6H30 , selon la même source, qui a signalé que le retour du dernier bus vers la nouvelle-ville de Bouinane est fixé à 18H30.

Le plan de transport de la nouvelle-ville prévoit également l'ouverture, demain lundi, d'une ligne entre la cité des 4.500 logements et la gare ferroviaire de Boufarik et d'une autre entre Bouinane et le centre-ville de Blida.

Le directeur des transports a, en outre, fait part de l’élaboration d’un autre plan de transport interne à la ville-nouvelle de Bouinane, prévoyant l’ouverture de lignes de transport pour relier ses différents quartiers.