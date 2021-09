Le parquet de la République près le tribunal de Tahir (Jijel) a révélé lundi le transfert vers l’hôpital d'un policier "grièvement blessé", soupçonné d'avoir tué par balles hier, dimanche, son épouse et ses deux filles. Dans un communiqué dont une copie a été remise à l’APS, le parquet de la République a précisé que "vers 14h00 hier, dimanche, les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Tahir ont notifié au parquet près le tribunal de Tahir que des coups de feu ont été entendus dans l'une des maisons de la région de Beni Metrane dans la même commune, suite à laquelle le procureur de la République s'est déplacé, accompagné par des éléments de la police judiciaire sur les lieux".

Le communiqué poursuit : "Il s'est avéré qu’il s’agit de (LN), 43 ans, un policier de son état travaillant à la sûreté de wilaya de Jijel, qui aurait tiré avec son arme de service sur son épouse (AS), 39 ans et ses deux filles mineures (LL), 12 ans, et (L.A.) 9 ans, décédées sur le coup, chacune par une balle tirée dans la tête".

Et d’ajouter : "après la perquisition des lieux, le suspect a été retrouvé dans l'une des pièces inachevées de la demeure, allongé sur le sol, blessé par balles et dans un état critique, son arme à feu à côté de lui".

Le communiqué du parquet de la République a indiqué que le suspect avait été transféré à l'hôpital en raison de la gravité de sa blessure.

Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l’affaire dont l'autopsie des victimes tandis que les investigations et les recherches se poursuivent pour déterminer toutes les circonstances de cette affaire.