Les hôpitaux de la wilaya de Nâama ont été dotés de 20 concentrateurs d’oxygène dans le cadre d’une initiative visant à contribuer à faire face à la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. La wilaya de Nâama a réceptionné 20 concentrateurs d’oxygène dans le cadre d’un projet de solidarité de coopération entre l’association nationale "Djazaïr El-Kheir" et des associations de la communauté algérienne établie en France, a-t-on indiqué, soulignant que ces équipements ont été remis aux services Covid-19 des établissements de santé de la wilaya.

Les concentrateurs, d’une capacité de 10 litres, ont été mis à la disposition des hôpitaux "Mohamed Kadri" de Nâama, "Mohamed Boudiaf" d’Aïn Sefra et "Frères Chenafa" de Mecheria, a-t-on précisé.

Les responsables des services concernés ont relevé "l’excellent contrôle" de l’opération d’approvisionnement des hôpitaux de la wilaya en oxygène médical, ajoutant que la cellule de wilaya veille à garantir et à suivre un approvisionnement "progressif et sans interruption" aux structures sanitaires en cette matière vitale. Les services de la wilaya ont souligné que grâce à la mobilisation des collectivités locales et des bienfaiteurs, pas moins de 60 concentrateurs d’oxygène ont été fournis et un générateur d’oxygène supplémentaire au niveau des structures sanitaires de la wilaya, ajouté à cela d’autres contributions attendues, dont des générateurs d’oxygène pour renforcer les capacités des hôpitaux en la matière.