40% de la population ciblée par la vaccination contre la Covid-19, a été vaccinée dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a rapporté dimanche la direction locale de la Santé.

Un total de 224.297 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19 et 120.421 autres ont reçu la seconde depuis le lancement de l'opération de vaccination jusqu'à hier samedi, a-t-on indiqué.

La campagne nationale de vaccination, lancée le 4 septembre en cours, a permis d'augmenter le taux de vaccination dans la wilaya, avec pas mois de 42.871 personnes ayant reçu une dose du vaccin, dépassant ainsi l'objectif fixé pour la première semaine, qui était de 35%, a précisé la direction.

Lors du coup d'envoi de l'opération placée sous le slogan : "Avec le vaccin, la vie reprend", le wali Djilali Doumi avait indiqué qu'un total de 388.850 personnes ont déjà été vaccinées à Tizi-Ouzou, soit un taux de 27 %, soulignant que le but de la semaine nationale de vaccination est d'atteindre un taux de 35 % à la fin de l'opération ( le 11 septembre), a-t-on rappelé. Les efforts de la DSP pour vacciner le plus grand nombre de citoyens se poursuivent avec le prolongement de la campagne nationale jusqu'au 17 septembre courant.

Et, 269 équipes médicales sont mobilisées, dont 149 au niveau de points de vaccination fixes et 120 équipes mobiles, a-t-on ajouté.

L'objectif est de vacciner 70 % de la population cible d'ici à la fin de l'année 2021, afin d'atteindre une immunité collective, selon la direction de la Santé.