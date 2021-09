Un mécanicien de la sécurité civile française est mort dimanche dans le crash d'un hélicoptère près de Villard-de-Lans (Isère) et quatre autres personnes ont été blessées, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Il a précisé dans un tweet que le mécanicien était mort "dans l'accident d'un hélicoptère se rendant en intervention avec à son bord 5 personnes".

Dimanche en fin d'après-midi, la préfecture de l'Isère avait indiqué que l'hélicoptère s'était écrasé au sol avec à son bord cinq personnes, à proximité de cette commune située au coeur du massif du Vercors.

"Le mécanicien de l'hélicoptère a été déclaré décédé malgré les soins apportés par les secouristes", a-t-elle confirmé en début de soirée dans un communiqué.

Les autres membres de l'équipage -le pilote, un médecin du SAMU et deux gendarmes du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne)- ont été pris en charge par les équipes médicales et évacués vers l'hôpital de Grenoble. L'un d'entre eux présente des blessures graves, les autres sont plus légèrement blessés, précise la préfecture.

Les opérations de secours "sont te rminées et ont mobilisé d'importants moyens terrestres et aériens avec notamment le concours de trois hélicoptères en provenance de départements limitrophes", détaille-t-elle.

Les causes de l'accident sont pour l'heure "indéterminées".