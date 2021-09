Les dangers environnementaux qui s'intensifient constituent "le plus important défi" pour l'exercice des droits humains, a affirmé lundi la Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, à l'ouverture des travaux de la 48ème session du Conseil des droits de l'homme à Genève.

"Les crises interdépendantes liées à la pollution, au changement climatique et à la biodiversité multiplient les dangers - amplifiant les conflits, les tensions et les inégalités structurelles, et rendant les gens de plus en plus vulnérables", a déclaré Michelle Bachelet.

"En s'intensifiant, ces menaces environnementales constitueront le plus important défi pour l'exercice des droits humains de notre ère", a-t-elle affirmé, appelant les politiques à agir.

Mme Bachelet a souligné que cette "triple crise planétaire", liée notamment à l'action humaine, a déjà un large et direct impact sur toute une série de droits humains, tels que "les droits à une alimentation adéquate, à l'eau, à l'éducation, au logement, à la santé, au développement et même à la vie".

"La pollution - générée par les mêmes mo des de consommation et de production non durables que le changement climatique - est à l'origine d'un décès prématuré sur six", a-t-elle également relevé. Famine à Madagascar, désertification au Sahel, submersion des côtes au Bangladesh, raréfaction des ressources en eau au Moyen-Orient, gigantesques incendies en Sibérie et en Californie, inondations en Chine et en Allemagne...Mme Bachelet a dressé une longue liste de crises environnementales qui mettent en danger la vie de larges pans de la population dans le monde.

"S'attaquer à la triple crise environnementale mondiale est un impératif humanitaire, un impératif de droits pour les droits humains, un impératif de consolidation de la paix et un impératif de développement", a affirmé Mme Bachelet.

Avant d'ajouter: "C'est également réalisable".