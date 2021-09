Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment au niveau du chef-lieu de wilaya un individu versé dans le trafic des boissons alcoolisées, saisissant 13 750 unités de différentes marques et formes, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la sûreté de wilaya.

Exploitant des informations faisant état d’un repris de justice s’adonnant au trafic illicite de boissons alcoolisées au niveau de la ville de Aïn Defla, lequel envisageait d’y introduire une importante quantité en empruntant des voies d'évitement dans l'espoir de tromper la vigilance des policiers, la section criminelle relevant de la sûreté de wilaya a mis en place un plan minutieux visant son arrestation, a-t-on indiqué.

Les investigations poussées ont permis aux policiers de la section suscitée, activant en étroite coordination avec la Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ) d’identifier le présumé suspect, dont l’associé a été arrêté à la fin de la semaine dernière au volant de son camion à hauteur de l’échangeur de Bourached situé à la sortie ouest de Aïn Defla, a-t-on fait savoir.

La fouille minutieuse du camion a permis aux policiers de mettre la main sur 13 750 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques et formes soigneusement dissimulées, a-t-on détaillé, signalant qu’après avoir été interrogé, le conducteur du camion a prétendu que c’était le propriétaire de la marchandise qui lui avait demandé de la transporter vers un certain nombre de clients. La seconde personne (30 ans) impliquée dans cette affaire de trafic de boissons alcoolisées est activement recherchée, a-t-on souligné.

Présenté dimanche devant le procureur de la république près le tribunal de Aïn Defla, le conducteur du camion a été condamné à une année de prison avec sursis au moment où son associé, jugé par contumace, s’est vu infligé la même peine, a-t-on indiqué de même source.