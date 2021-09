L'Union européenne (UE) a appelé dimanche le nouveau gouvernement libanais à mettre en place des réformes de toute urgence ainsi qu'à conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) afin de stopper l'effondrement du pays.

"Voilà ce sur quoi le nouveau gouvernement doit se concentrer, avec le soutien actif du Parlement et des autres institutions publiques", selon un communiqué publié par la délégation de l'UE au Liban.

La délégation a également mis l'accent sur le fait que les autorités libanaises doivent lancer les préparatifs pour la tenue l'année prochaine des élections municipales, législatives et présidentielles, tout en assurant que celles-ci soient libres, justes et transparentes. L'UE a réitéré "son soutien au peuple libanais dans ses efforts pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté".

Le Liban s'est doté vendredi d'un nouveau gouvernement après 13 mois d'attente marqués par d'interminables tractations politiques ayant aggravé une crise économique inédite qui a fait sombrer des millions de Libanais dans la pauvreté.

Le nouveau gouvernement dirigé par Nadjib Mikati tie nt, ce lundi, son premier Conseil des ministres.