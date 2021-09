Les agriculteurs de la wilaya d’El-Oued sont de plus en plus nombreux à recourir à la vente directe de leur productions en fruits et légumes aux consommateurs sans intermédiaires et à des prix compétitifs à la grande satisfaction des ménages.

L'engouement des agriculteurs à investir les espaces commerciaux et marchés a augmenté après la récente décision du ministère du commerce de les autoriser à vendre leur produits directement sur les places publiques pour casser la spirale des prix.

El-Ayach .B.S, propriétaire d’une exploitation de production de pomme de terre et tomate au village "Sahn-Berri", a confié à l'APS qu’il se déplaçait chaque semaine au marché de Hassi-Khelifa,(30 km Est d’El-Oued), pour mettre ses produits agricoles directement à la disposition des consommateurs à des prix "abordables".

Lors d’une virée au marché "El-Djebbadi" de Guemmar (15 km d’El-Oued), le paysan A.

Messaoud, de la localité El-Djedida-Ouest, versé dans les cultures maraîchères saisonnières, a indiqué qu’il vendait ses produits agricoles du potager au consommateur "sans aucun mandataire depui s la création de ce marché, il y’a plus de trois ans".

Approchés par l’APS au niveau des espaces commerciaux au niveau de la ville d’El-Oued, des agriculteurs ont affirmé que ce modèle de commerce impliquant directement producteurs/consommateurs sans intermédiaire qui s'appliquait déjà à El-Oued depuis longtemps, permet d'évincer du circuit commercial les spéculateurs de tout bord et d'assurer des produits frais et de qualité à des prix compétitifs avantageux pour les deux parties.

Le responsable du bureau de wilaya de l’union général des commerçants et des artisans algériens (UGCAA), Djamel Chelghoum, a souligné que "les agriculteurs de la wilaya pratiquent la vente directe de leurs produits agricoles sans recourir aux intermédiaires depuis le lancement des activités agricoles dans la région".

Il a salué la récente décision du ministère du commerce et de la promotion des exportations qui, a-t-il dit, intervient "en moment opportun" pour encourager les producteurs, freiner la spéculation et lutter contre les sans scrupules.

Le directeur du secteur du commerce de la wilaya, Cherif Oumddour, a, pour sa part, estimé que cette mesure ministérielle vient à point nommé inciter les producteurs agricoles de la région à continuer de commercialiser leurs produits sans l’intermédiation des mandataire s à la satisfaction des consommateurs.

De son côté, le directeur des services agricoles, Ahmed Achour, a qualifié cette mesure d’"encourageante" pour le producteur à augmenter ses récoltes pour assurer la stabilité des prix sur les marchés.

Le ministère du commerce et de la promotion des exportations a annoncé depuis plus d’une semaine une décision autorisant les producteurs agricoles à commercialiser leurs produits directement aux consommateurs pour réguler les prix au niveau des marchés de gros et de détails.