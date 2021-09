La radio nationale depuis Mostaganem a entamé, dimanche, la diffusion en H 24 de ses programmes, a-t-on appris de la directrice de cet établissement de communication, Fatima Zohra Belhadj Yousfi.

Dans une déclaration à l’APS, Mme Belhadj Yousfi a indiqué que "l’extension de la diffusion de la radio locale de Mostaganem intervient dans le cadre des efforts de la Direction générale de la Radio nationale visant à diversifier le contenu des programmes radiophoniques et la présence permanente au cœur des événements nationaux et locaux, et garantir le droit des citoyens à une information objective et complète".

La radio locale a mis en place une grille comprenant près de 55 programmes (directs et enregistrés) en fonction du rôle de cette établissement de communication de proximité dans le cadre du service public, notamment dans les domaines du développement local et de la transmission des préoccupations des citoyens.

Concernant l’amplification de la transmission, la même responsable a fait savoir que Radio Mostaganem diffuse, actuellement, à travers trois équipements de transmission à Hachem, Cho uachi et Bouguirat d’une capacité entre 100 et 250 watts et 2,5 kilowatts et s'est renforcée avec trois équipements de transmission d’une capacité de 50 watts pour couvrir les zones d’ombre des communes de Sidi Lakhdar et Achâacha, ainsi que Djebel K'har (Montagne des lions) dans la wilaya d’Oran.