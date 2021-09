La Radio algérienne a remporté le premier prix de la 13ème édition du concours de la Musique et de la Chanson arabes, organisé en Tunisie du 6 au 8 septembre en cours, à travers un morceau intitulé "Djawla", composé et distribué par l’artiste Tayeb Drifoul, du cercle musical de la Radio algérienne, lit-on sur le site de la Radio. La direction générale de l’Union des radios des pays arabes a souligné dans un message de félicitations au directeur général de la Radio algérienne, M. Mohamed Baghali, que le morceau musical sera présenté sur scène durant la cérémonie du lancement de la 21e édition du Festival arabe de la Radio et de la Télévision.

Dans une déclaration à la Radio, l’artiste radiophonique Tayeb Drifoul a exprimé sa joie après cette reconnaissance qui honore la Radio algérienne et l’Algérie tout entière.

Dans son morceau, M. Drifoul a mélangé plusieurs modes musicaux arabes, avec une touche occidentale dans une harmonie orchestrale, qui a suscité l’intérêt des jurys.

Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali a exprimé sa satisfaction de cette réussit e qui a honoré l’institution en question ainsi que ses talents dans les différents domaines. M. Baghali a souligné que cette récompense méritée serait un point de plus dans le parcours rayonnant de la Radio algérienne, et n’est qu’un début dans les prochaines participations radiophoniques.

"L’Algérien est connu par son esprit de compétitivité et de triomphe. Il gagne toujours quand les moyens de création lui sont disponibles dans un climat de transparence, tenu par des critères sérieux" , a-t-il estimé. Pour rappel, l’Egyptien Tarek Abbas a remporté le deuxième prix dans le même concours pour son morceau Nostalgie orientale.

Quant au troisième prix, il a été décerné à André El Hadj, de la Radio libanaise intitulée Air de la liberté.

Concernant la chanson, la Radio égyptienne s’est emparée du premier prix, pour "je dois exister", composée par Imad Hassen, distribuée par Ihab Abdessalam, avec Midhat Saleh au microphone. Le deuxième prix a été attribué à la Radio omanaise, pour la chanson Rêve de route, composée par Hichem Bennacer Essakri, avec la distribution d’Assâad Raissi et le chant de Nawel El Boussadia. Finalement un prix d’honneur a été décerné à la chanson "nous sommes la vie, nous sommes le pouls de la vie, de la radio palestinienne", composée par Khaled Saker, avec la distributi on de Ramy Arafat et le chant de Nour Fritekh.