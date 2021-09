Le nouveau gouvernement libanais, formé après 13 mois de vide, a tenu lundi sa première réunion pour se pencher sur les tâches colossales qui l'attendent dans un pays en plein effondrement économique depuis deux ans. La séance a débuté à 11H00 (08H00 GMT) au palais présidentiel, en présence du président Michel Aoun et du Premier ministre Najib Mikati.

Le gouvernement a formé un comité chargé de rédiger la déclaration ministérielle, qui sera ensuite présentée au Parlement lors de la séance de vote de confiance au nouveau gouvernement, a indiqué l'agence nationale de l'information (ANI).

Le Liban était sans nouveau gouvernement depuis la démission du cabinet de Hassan Diab dans la foulée de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août 2020. Ce retard a aggravé la crise économique, qualifiée par la Banque mondiale d'une des pires au monde depuis 1850.

Parmi les innombrables défis, le nouveau gouvernement devra parvenir rapidement à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), étape incontournable pour une sortie de crise.

"J'espère que le comité ministériel veillera à ce que la déclaration ministérielle inclue la poursuite des négociations avec le FMI", a déclaré lundi Michel Aoun.

A court de devises étrangères et en défaut de paiement sur sa dette, le pays connait depuis des mois de graves pénuries de carburant, de médicaments et de courant touchant à tous les aspects de la vie quotidienne.

Le nouveau cabinet devra également préparer le terrain aux élections législatives prévues en mai 2022.