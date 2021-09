Des hommes lourdement armés ont pris d'assaut une prison dans l'Etat de Kogi, dans le centre du Nigeria, dans la nuit de dimanche à lundi et ont libéré 240 détenus, a annoncé lundi un porte-parole de l'administration pénitentiaire.

L'identité des assaillants restait inconnue. Le centre et le Nord-Ouest du Nigeria sont terrorisés par des gangs criminels depuis des années.

"Le centre de détention de moyenne sécurité de Kabba, dans l'Etat de Kogi, a été attaqué par des hommes armés qui n'ont pas encore été identifiés et 240 détenus ont été libérés par la force", a déclaré Francis Enobore, porte-parole de l'administration pénitentiaire nigériane, dans un communiqué.

Vers 22H45 GMT dimanche, des assaillants venus en nombre "ont engagé de violents échanges de tirs avec les gardes armés" de la prison, selon lui.

Les hommes armés ont ensuite envahi la prison, où se trouvaient 294 personnes en détention dont 224 en attente d'être jugées.

Des recherches étaient en en cours lundi pour retrouver les détenus évadés, a précisé M. Enobore. Des évasions de prisonniers de grande ampleur ne sont pas rares au Nigeria.

Le 5 avril, lors d 'une attaque audacieuse, des hommes armés avaient pris le QG de la police d'Owerri (Sud-Est du Nigeria, capitale de l'Etat d'Imo) et libéré plus de 1.800 prisonniers.

Les forces de sécurité nigérianes sont souvent surmenées et débordées, faisant face à une insurrection terroriste depuis 12 ans dans le Nord-Est et de l'agitation séparatiste dans le Sud-Est.