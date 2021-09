Quatre personnes ont trouvé la mort dans l’explosion d’une mine au passage de leur véhicule à bankass dans la région de mopti (centre du mali), a indiqué lundi le maire de bankass, moulaye kansaye. "Hier, entre 16 heures et 17 heures, le véhicule quittait Mopti pour Bankass, arrivé au niveau du Pont Parou, le véhicule a sauté sur une mine", a expliqué la même source ajoutant que les quatre passagers sont morts sur le champ.

Dimanche, cinq militaires maliens ont été tués dans une embuscade tendue par des terroristes dans le centre du Mali, a annoncé l'armée malienne.

Une patrouille de militaire maliens a "énergiquement réagi à une embuscade tendue par un groupe armé terroriste non encore identifié" à la mi-journée dans le cercle de Macina, a affirmé l'armée dans un communiqué. Elle a fait état d'un bilan provisoire de cinq morts dans ses rangs et de trois parmi les terroristes.

De plus, cinq véhicules militaires maliens ont été brûlés et trois véhicules des assaillants ont été détruits, selon la même source. Le Centre du Mali connaît ces dernières années une recrudescence de la violence.