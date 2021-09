Le secrétaire national du Parti Communiste Français (PCF), Fabien Roussel, a réitéré la solidarité de son parti avec "la juste lutte du peuple sahraoui", après avoir reçu dimanche à Paris, une délégation sahraouie conduite par Mohamed Sidati, membre du secrétariat national et Représentant du Front Polisario en France. Le responsable communiste a réitéré la solidarité du PCF avec "la juste lutte du peuple sahraoui", indique un communiqué du PCF, publié à l'issue de la réception organisée par le parti à l'occasion de la Fête de l'Humanité à laquelle la délégation sahraouie a pris part.

Il a, à cette occasion, rappelé que "la politique française au Sahara occidental doit se départir d’un parti pris en faveur de l’occupation, un parti pris aux conséquences néfastes, et se conformer au droit international", avant d'ajouter: "car il y va de la paix et de la stabilité au Maghreb...", souligne le texte. D'après le communiqué, le combat du peuple sahraoui a été souligné par plusieurs intervenants lors des débats qui ont jalonné la Fête de l'Humanité. Par ailleurs, des asso ciations des communautés sahraouies en France ont animé des stands consacrés au peuple sahraoui, à sa culture et à sa résistance contre l'oppression et la répression dans le territoire du Sahara occidental illégalement occupé par le Maroc depuis 1975, selon la même source.