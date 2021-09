Le projet de dévasement du barrage Foum El Kaïs dans la commune de Kaïs (wilaya de Khenchela) a été lancé dimanche, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. La même source a précisé que sous la supervision du chef de daïra de Kaïs, des représentants de la direction locale des ressources en eau et de plusieurs autres secteurs liés au projet de dévasement et réhabilitation du barrage Foum El Kaïs, le chantier de ce projet a été installé dimanche et des assiettes de terrain ont été attribuées aux deux entreprises chargées du projet pour installer leurs bases de vie La durée d’exécution du projet de dévasement du barrage de Foum El Kaïs pour lequel des dizaines d’engins et d’équipements de dévasement ont été mobilisés en plus de la main-d'œuvre qualifiée, se fera en 24 mois au maximum, selon les clauses du cahier des charges du projet. L'Agence nationale des barrages et transferts (ANTB) avait alloué, dans le cadre du programme national de réhabilitation des barrages, une enveloppe financière estimée à plus de 748 millions de dinars pour le projet d'enlèvement de vase du barrage Foum El Kaïs, situé dans la commune de Kaïs en prévision de sa remise en service. La même source a souligné que la relance du projet de dévasement du barrage de Foum El Kaïs , qui s'inscrit dans le cadre de la politique visant l’ exploitation de toutes les ressources en eau de surface pour faire face au phénomène de sécheresse et fournir les quantités nécessaires de ressources en eau destinées à l'irrigation des terres agricoles des plaines de Kaïs, Remila et Taouzienet qui produisent annuellement des centaines de milliers de quintaux de diverses sortes de céréales et de fruits. La capacité de remplissage du barrage de Foum El Kaïs, réalisé en 1938, a diminué ces dernières années, passant de 2,5 millions m3 d’eau à 0,48 million m3 d'eau en raison du volume de vase qui a atteint 100 %, a-t-on indiqué.