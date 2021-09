Quatre réservoirs d’eau d’une capacité globale de 2.000 mètres cubes seront réceptionnés prochainement dans des zones d’ombre de la wilaya de Nâama, a-t-on appris auprès de la direction des ressources en eau (DRE). Il s’agit de la mise en service d’un réservoir d’une capacité de 500 mètres cubes dont les travaux ont été achevés au niveau du village "Touadjer", dans la commune de Nâama, ainsi que de trois autres dont les travaux sont en cours d’achèvement au niveau de la commune de Mecheria, à réceptionner, au plus tard, fin septembre courant, a-t-on indiqué de même source.

Cet été, des installations de stockage similaires ont été réceptionnées et mises en service dans les zones d’ombre des villages de "Hachaya" (500 mètres cubes), de Hassi Labiad, dans la commune d’Asla, et de "Fortassa", dans la commune de Sfissifa, d’une capacité de 250 m3. Dans le cadre du même programme, deux autres réservoirs d’eau d’une capacité de 3.000 m3 chacun sont en cours de réalisation pour alimenter la population en eau potable à travers les nouvelles zones urbaines, la cité "17 octobre", dans la commune d’Aïn Sefra, et l e village "Bendouma" relevant de la même collectivité locale, a-t-on indiqué à la DRE, soulignant que les deux réservoirs seront livrés dans les plus brefs délais.

Ces opérations entrent dans le cadre du programme de développement en cours au niveau de la wilaya, comprenant la réalisation de 12 réservoirs d’eau d’une capacité de stockage variant entre 250 à 3.000 m3. Ces projets, qui font l’objet de suivi et d’accélération des travaux afin de réceptionner ce programme dans sa totalité avant la fin de l’année en cours, contribueront à augmenter les capacités de stockage et garantir une alimentation régulière des habitants en eau potable, notamment les zones d’ombre qui ont bénéficié du plus grand quota des projets. Pour couvrir les besoins des habitants en eau potable, la wilaya de Nâama compte sur 95% installations d’eau potable d’une capacité de stockage de 41.950 m3 à partir de 89 forages souterrains et fournit, quotidiennement, plus de 122.000 m3 d’eau.