Des carrés ont été attribués aux agriculteurs au marché de gros des fruits et légumes de Laghouat pour la vente directe au consommateur de leurs produits, sans passer par des mandataires, a-t-on appris lundi des responsables de cet espace commercial. En application de l’instruction du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, portant autorisation aux agriculteurs de commercialiser leurs produits directement au consommateur, à travers les marchés de gros et de détails des fruits et légumes, des carrés ont été attribués, sur simple présentation de la carte professionnelle, aux agriculteurs pour l’exposition-vente de leurs produits au niveau de cet espace commercial, en plus de la grande place au centre du marché, a indiqué à l’APS le chargé de la gestion du marché, Abdelmadjid Bentouati.

Le marché des fruits et légumes a enregistré l’afflux de nombreux agriculteurs désireux d’exploiter cet espace commercial pour l’exposition-vente de leurs récoltes, sans devoir passer par des mandataires, a souligné M.Bentouati en signalant que des actions sont menées pour organise r le marché de façon à accueillir le plus grand nombre d’agriculteurs de la région.

Tahar Kasmi, fellah de son état, a affirmé que "les agriculteurs sont étonnés des prix élevés des fruits et légumes au niveau des commerces de détail, comparativement à ceux auxquels ils cèdent eux leurs récoltes aux mandataires et aux commerçants de gros’’, ajoutant que ‘’les écarts font grimper le prix final à des seuils que le consommateur ne peut supporter’’. Dès lors, la mesure introduite par le ministère de tutelle est de nature à réguler les prix des fruits et légumes, de sorte à contribuer à la préservation du pouvoir d’achat du consommateur, a-t-il estimé.

Selon le directeur du Commerce de la wilaya de Laghouat, Guermane Mouledaya, l’application de cette instruction ministérielle a entrainé "une baisse remarquable" des prix des produits de consommation. Les services du secteur s’emploient aussi à l’organisation quotidiennement de sorties sur le terrain des brigades mixtes (commerce, agriculteur, services sécuritaires) pour le contrôle du marché et la lutte contre le monopole et la spéculation, a-t-il dit.

La nouvelle mesure introduite par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations est de nature à "contribuer concrètement à la stabilisation des prix des fruits et légumes, et, ainsi, à la préservation du pouvoir d’achat du citoyen", a-t-il souligné.