Le CR Belouizdad, un des deux représentants algériens en Ligue des Champions, s'est incliné (1-0, mi-temps 0-0) chez les Nigérians d'Akwa United, en match disputé dimanche après-midi au Stade Godswill d'Uyo, pour le compte du tour préliminaire "aller" de l'épreuve reine des compétitions continentales inter-clubs. Les Rouge et Blanc avaient tenu bon pendant pratiquement tout le match, avant de craquer à la 87e minute devant Friday Ubong, auteur de l'unique réalisation nigériane dans cette rencontre.

Un résultat plus ou moins positif, qui garde intactes les chances de qualification du Chabab, surtout que la semaine prochaine, il aura la chance de disputer le match "retour" sur son propre terrain.

Le deuxième représentant algérien dans cette compétition, l'Entente de Sétif avait joué la veille (ndlr, samedi), et il s'était lourdement incliné chez les Gambiens du FC Fortune (3-0).

L'Aigle noir était passé complètement dans ce match, disputé au stade de l'Indépendance de Bakau, concédant pas moins de trois buts, devant Ebrima Camara, Patrick Syl va et Alieu Barry, respectivement aux 22e, 59e et 82e.

Un score relativement conséquent pour les Gambiens, qui risque de compliquer la tâche aux Sétifiens lors du match "retour", prévu dans une semaine.

Les matchs "aller" du ce tour préliminaire de la Ligue des Champions ont débuté vendredi.

Ils se sont poursuivis samedi et dimanche, et ils s'achèveront le 19 septembre courant, avec le déroulement du dernier match inscrit à leur programme, et qui mettra aux prises les Guinéens du CI Kamsar aux Ghanéens d'Accra Hearts Of Oak. Un duel initialement prévu ce week-end, en même temps que les autres matchs, et qui fut finalement reporté à dimanche prochain, à cause de la situation politique que traverse actuellement la Guinée.

Ainsi, ce match se déroulera en même temps que les matchs "retour" de ce tour préliminaire, programmés par la CAF entre le 17 et le 19 septembre courant.