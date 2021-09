Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi un message de condoléances à la famille du moudjahid Yacef Saadi, décédé vendredi à l'âge de 93 ans.

"Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement.

C'est avec une immense tristesse, mais avec des cœurs résignés devant la volonté d'Allah, que nous avons appris le décès du moudjahid Yacef Saadi", a écrit le Président Tebboune dans son message de condoléances.

"Il rejoint ainsi ses frères et sœurs martyrs et moudjahidine disparus avec lesquels il participa à la lutte armée dans la zone autonome d'Alger, dont il était un éminent dirigeant, et dont il immortalisa fidèlement et brillamment les épopées et sacrifices dans le célèbre film +La Bataille d'Alger+, qui est classé parmi les œuvres cinématographiques les plus réussies et qui témoigne de son parcours et de ses hauts faits", a ajouté le président de la République.

"En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons, ainsi qu'à ses compagnons moudjahidine, nos ses sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les martyrs", a poursuivi le Président Tebboune.

"O toi âme apaisée retourne vers ton seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans Mon paradis", a conclu le président la République son message.