L'Algérie a réaffirmé son rejet total de toutes les formes d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, insistant sur l'impératif de se référer aux règles de la légalité internationale et de prôner le dialogue entre les Etats arabes et les pays voisins dans le respect de la souveraineté de chaque Etat.

Réagissant à la clause relative aux interventions turques dans les territoires arabes, inscrite aux travaux de la réunion de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenus jeudi, la délégation algérienne a "réaffirmé le rejet total par l'Algérie de toutes les formes d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats".

"L'Algérie insiste sur l'impératif de se référer aux règles de la légalité internationale et de prôner un dialogue constructif entre les Etats arabes et les pays voisins appartenant à la civilisation arabo-musulmane, dans le respect de la souveraineté de chaque Etat, loin des menaces et provocations, et ce, au service de la paix durable entre les Etats et des justes causes arabes, notamment la cause palestinienne", a précisé la délégation algérienne.

Les travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenus jeudi au Caire, ont porté sur l'examen de nombre de questions politiques d'actualité dans le monde arabe, à leur tête la question palestinienne.