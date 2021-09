Le ministère de la Justice organise, à travers l'administration du programme, en coordination avec l'opérateur belge IBF, des activités de formation via visioconférence, au profit d'experts et d'acteurs du domaine judiciaire, et ce, du 13 au 23 septembre courant, a indiqué, dimanche, le site du ministère.

Dans le cadre du programme européen d'appui au secteur de la Justice en Algérie, le ministère de la Justice organise, à travers l'administration du programme, en coordination avec l'opérateur belge IBF, représenté par l'instance "unité de soutien", des activités de formation via visioconférence dans de multiples spécialités, et ce du 13 au 23 septembre courant, lit-on dans le communiqué du ministère.

Les activités de formation ouvriront un atelier de réflexion au sein d'un dialogue entre les associations et les acteurs du domaine judiciaire, animé par les deux experts Serges Portelli et Ait Zai Nadia autour du thème " assistance aux victimes des crimes", notamment des femmes et des catégories vulnérables dont les mineurs.

Cet atelier qui se tiendra les 1 3 et 14 septembre, verra la présence de 45 participants, dont des magistrats, des représentants des ministères concernés, de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale (DSGN), des avocats, des médiateurs judiciaires et des associations activant dans le domaine judiciaire.

Concernant les sessions de formation, l'une d'elles sera destinée au profit de 25 experts judiciaires les 13 et 14 septembre, autour du thème "fondamentaux de l'expert judiciaire et causes de nullité du rapport d'expertise judiciaire", tandis que l'autre session s'intéressera au thème "déontologie de la profession d'expert" (les 15 et 16 septembre) et sera dédiée à 26 experts judiciaires.

Quant à la 3e session, ajoute-t-on de même source, elle est destinée au profit de 25 experts judiciaires (du 20 au 23 septembre) et consacrée au thème "mode d'évaluation du foncier, délimitation des superficies, évaluation des constructions privées".

Il est à rappeler que les travaux de ces sessions au profit de la catégorie des experts, seront animés par l'expert français Dominique Auclair.