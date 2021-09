Plus de 23.500 personnes ont été vaccinées dans la wilaya de Chlef dans le cadre de la campagne nationale de vaccination lancée la semaine écoulée, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la santé et de la population(DSP).

Dans le cadre de cette campagne, des points de vaccination et des staffs médicaux relevant des établissements hospitaliers ont été mobilisés dans des espaces ouverts à cet effet fortement fréquentés par des citoyens, a indiqué le chargé de communication auprès de la DSP, Mohamed Nouis Zakaria.

Il s'agit, notamment, de la place de la solidarité, du chef-lieu de wilaya, du marché de proximité de la cité Bensouna et de la place du musée "Abdelmadjid Meziane", a-t-il précisé, avant de faire part de la mise en place, au titre de cette campagne, de quelque 93 points de vaccination fixes et de sept chapiteaux installés à Chlef, Oued Fodda, Oum Droue, Beni Haoua, Ténès et Oued Sly, ainsi que de la mobilisation de 35 équipes mobiles pour sillonner les zones reculées et rapprocher le vaccin des citoyens.

Le responsable de la communication a, par ailleurs, signalé la réception, mercredi derni er, par la DSP de Chlef, d’un nouveau lot de 58.000 doses de vaccin Sinovac qui s’ajoutent aux 43.000 de la même marque déjà existantes et 20.000 autres doses de vaccin Astrazenica qui ont été réceptionnées, par la wilaya, avant le début de la campagne nationale de vaccination.

Plus d’une trentaine de pharmaciens d’officines privés répartis au travers la wilaya et quelques cliniques privées ont pris part à cette action en guise de soutien aux efforts de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans ce contexte, la DSP travaille en coordination des associations de la société civile pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de se faire vacciner et de vacciner le plus grand nombre de la population afin de parvenir à une immunité collective et limiter la propagation de la pandémie.