Au total, 22.372 citoyens de la wilaya de Batna ont reçu le vaccin contre la Covid-19 durant la première semaine de la campagne nationale de vaccination contre ce virus, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Au premier jour du lancement de la campagne, 2.870 personnes avaient été vaccinées à travers les différentes communes de la wilaya, a précisé le DSP Abdelghani Bensmail à l’APS.

Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de l’opération, a affirmé le même responsable, précisant que le nombre des centres fixes de vaccination a été revu à la hausse passant de 78 centres à 120 centres à travers la wilaya, au même titre des équipes itinérantes dont le nombre est passé de 20 équipes à 59 équipes, la majorité à travers les zones d’ombre et montagneuses et les mechtas et région lointaines.

La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 lancée le 4 septembre 2021 a été marquée à Batna par le renforcement des centres et espaces de proximité réservés à la vaccination à la ville de Batna par des équipes médicales itinérantes sillonnant plusieurs quartiers comme les 1.200 logements, 500 logements et 800 logements, les cités Emir Abdelkader, Larbi Ben M’hidi, et Bouzourane en plus de la réservation d’une équipe itinérante pour la prise en charge des travailleurs et fonctionnaires de la commune de Batna, selon la même source .

La wilaya de Batna a bénéficié la semaine dernière de 71.260 doses de vaccin dont 65.048 doses de la marque Sinovac, le reste de la marque Astra Zenica, a-t-il dit, faisant savoir que cela vient s’ajouter à un total de 280.000 doses de vaccin anti- Covid-19 déjà réceptionnés par la wilaya.

L’opération de sensibilisation sur l’importance de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 et la nécessité de respecter les mesures préventives recommandées, se poursuit en collaboration avec les associations pour cibler le maximum des citoyens, a-t-on ajouté.