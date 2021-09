Le milieu international algérien Hicham Boudaoui, auteur d'une excellent entame de saison, a été élu meilleur joueur de l'OGC Nice "Aiglon du mois" d'août, selon les résultats du sondage mensuel organisé par le club azuréen de Ligue1 de football.

Titulaire lors des deux dernières rencontres du mois d’août, l’Algérien a pesé de tout son talent dans le bon début de saison du Gym.

Buteur et passeur, le numéro 28 a récolté 40% des suffrages devant Amine Gouiri (24%) et Kasper Dolberg (12%). Pour Hicham Boudaoui, la saison a débuté en fin de match contre Reims.

Entré à l’entame des 10 dernières minutes, le numéro 28 s’est rapidement mis en évidence.

Quelques récupérations bien senties, des projections rapides et, déjà, un danger constant dans une rencontre qu’il n’est toutefois pas parvenu à débloquer.

Mais le joueur algérien n’a pas traîné pour ouvrir son compteur statistique dès la deuxième journée à Lille puis contre Bordeaux lors de la sortie suivante. Titulaire sur l'aile droite du 4-4-2 niçois, le " Prince de Béchar" a réussi le break dans le Nord, d'une frappe pure depuis l’extérieur de la surface avant de mettre le Gym sur la voie du succès face aux Girondins le week-end suivant en offrant à Justin Kluivert son premier but en Rouge et Noir. En 152 minutes de jeu, Boudaoui a grandement pesé sur le bon début de saison des Aiglons en Ligue 1 et les supporters l’ont récompensé en faisant de lui leur premier Aiglon de la saison. Pour rappel, l'ancien joueur de Paradou qui avait été sélectionné par Djamel Belmadi pour les deux matchs des Verts en qualifications du Mondial 2022 contre respectivement Djibouti (8-0) et Burkina Faso (1-1), est resté sur le banc.

Derrière le milieu de terrain, un autre grand artisan des succès niçois prend la deuxième place.

Auteur de trois buts et une passe décisive à l’occasion des trois premières sorties du Gym, Amine Gouiri a récolté 24% des suffrages. Derrière, Kasper Dolberg monte sur la troisième marche (11%).