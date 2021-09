L'Entente Sportive de Sétif, un des deux représentants algériens dans l'édition 2022 de la Ligue des Champions africaine de football s'est lourdement incliné (3-0, mi-temps 1-0) face aux Gambiens du FC Fortune, en match disputé samedi après-midi au stade de l'Indépendance (Bakau), pour le compte du tour préliminaire "aller" de l'épreuve. Les locaux ont ouvert le score dès la 22e minute, par l'intermidiare d'Ebrima Camara, avant que Patrick Sylva et Alieu Barry ne doublent la mise, respectivement aux 59e et 82e.

Un score relativement conséquent pour les Gambiens, et qui risque de compliquer la tâche aux Sétifiens lors du match "retour", prévu dans une semaine.

A noter que les joueurs de l'ESS ont été perturbés le matin du match, car l'équipe adverse n'avait pas mis de bus à leur disposition pour les emmener au stade.

Ce qui a contraint le coach Nabil Kouki et ses poulains à se répartir en plusieurs petits groupes de quatre, pour pouvoir emprunter des véhicules légers.

Les matchs "aller" du ce tour préliminaire de la Ligue des Champions ont débuté vendredi, et ils se poursuivront dimanche, avec le déroulement de sept autres rencontres, dont celle du deuxième représentant algérien dans cette compétition, en l'occurrence : le CR Belouizdad, qui sera en déplacement chez les Nigérians d'Akwa United. Les débats de se tour préliminaire "aller" se clôtureront le dimanche 19 septembre courant, avec le déroulement du dernier match inscrit à leur programme, et qui mettra aux prises les Guinéens du CI Kamsar aux Ghanéens d'Accra Hearts Of Oak. Un duel initialement prévu en même temps que les autres matchs, et qui fut finalement reporté au dimanche 19 septembre, à cause de la situation politique que traverse actuellement la Guinée.

Ainsi, ce match se déroulera en même temps que les matchs "retour" de ce tour préliminaire, programmés par la CAF entre le 17 et le 19 septembre courant.