Quatorze personnes ont péri, dimanche, dans l’effondrement de plusieurs maisons, après les inondations survenues dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du Pakistan, selon des sources du Département des secours pakistanais.

La même source a indiqué qu'au moins 14 personnes, dont 8 femmes et un enfant, ont trouvé la mort lorsque plusieurs maisons se sont effondrées dans le district de Torgar de la province de Khyber Pakhtunkhwa, à la suite des intempéries qui ont durement touché le pays.

Selon des médias, les inondations ont causé des destructions généralisées dans la région et endommagé plusieurs maisons. La police locale a signalé que trois maisons avaient été complètement détruites dans le village de Gatka, dans le district de Torgar, et qu'en conséquence, de nombreuses personnes étaient coincées sous les décombres.

Les responsables de la police ont déclaré avoir récupéré 11 corps sous les décombres et qu'une opération de sauvetage est en cours pour en trouver d'autres.